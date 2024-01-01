Suzuki пополнит линейку Jimny гибридом и пикапом

Вскоре ожидается появление гибрида и пикапа. Японцы считают, что новые версии Jimny могут стать популярными в Австралии, ЮАР и Европе. Об этом пишет avtomir.ua

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Что касается пикапа, то соответствующие наработки у Suzuki уже есть. В 2019 году на автосалоне в Токио показали концепт-кар Sierra Pickup Style – пикап с небольшой погрузочной площадкой и двухместной кабиной. От серийного внедорожника шоу-кар отличался наличием буксировочных ушек на бампере, деревянными панелями на боковинах кузова в ретростиле и светодиодными фонарями на крыше.

А в Новой Зеландии местный дистрибьютор начал переделывать внедорожники в пикапы самостоятельно. Такая модификация была у Jimny четвертого поколения с отрезанной задней частью кузова и платформой, сваренной из алюминиевых профилей.

Гибридный Jimny, в свою очередь, будет разрабатываться с прицелом на те рынки, где действуют жесткие экологические стандарты (например, в Европе). С появлением гибридной установки Suzuki снова сможет полноценно продавать эту модель вместо того, чтобы поставлять ее как коммерческий фургон без заднего дивана.

Не исключают в Suzuki и появления полностью электрического Jimny. Но если это произойдет, то только после 2030 года. Согласно стратегии электрификации японской компании, до конца десятилетия у нее в арсенале появятся пять новых "зеленых" моделей, а 80 процентов проданных Suzuki в Европе будут электрическими.