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Suzuki створила кей-кар для бездоріжжя

Suzuki надала компактному автомобілю Hustler спеціальну версію Tough Wild, створену для любителів відпочинку на природі. Від звичайної моделі вона відрізнятиметься елементами стилю та оббивкою салону.
Suzuki додала спеціальну версію для бездоріжжя компактному кей-кару - Auto24

ФОТО: Suzuki|

Suzuki Hustler Tough Wild

Данило Северенчук
logo24 травня, 20:12
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Як повідомляє Carscoops, Suzuki Hustler другого покоління продається в Японії з 2020 року й нещодавно автовиробник презентував оновлення моделі, зокрема нову версію Tough Wild.

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Нова версія має решітку радіатора чорного кольору, та нові бампери з більшою часткою нефарбованих пластикових частин й хромованих елементів. На капоті авто розташували напис Hustler й додали емблему Tough Wild на двері багажника.

Також інженери додали рейлінги на даху й дверні ручки з дзеркалами дзеркал у тон 15-дюймовим легкосплавним дискам. Новинка доступна у трьох нових кольорах екстер’єру з двотонним відтінком: Cool Khaki Pearl, Steel Silver і Bluish Black Pearl.

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Салон виконано з водовідштовхувальної тканини з матовими вставками кольору хакі та строчкою. В салоні є декілька потаємних ніш для зберігання речей. На додачу – сидіння автомобіля можна скласти, утворивши таким чином спальне ліжко для двох дорослих осіб.

Автомобіль використовує м’яку гібридну установку з 660-кубовим трициліндровим бензиновим мотором, потужність якого становить всього 48 к.с., у атмосферному виконанні й 63 к.с. у варіанті з турбонаддувом. Двигун працює в парі з CVT.

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Suzuki Hustler також доступний як у моно-, так і в повноприводному варіанті. Вартість становить від 11 212 доларів за базову версію й $12 565 за топове виконання. Suzuki також підтвердила, що готує повністю електричну версію моделі.

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