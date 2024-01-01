Suzuki створила кей-кар для бездоріжжя

Як повідомляє Carscoops, Suzuki Hustler другого покоління продається в Японії з 2020 року й нещодавно автовиробник презентував оновлення моделі, зокрема нову версію Tough Wild.

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Нова версія має решітку радіатора чорного кольору, та нові бампери з більшою часткою нефарбованих пластикових частин й хромованих елементів. На капоті авто розташували напис Hustler й додали емблему Tough Wild на двері багажника.

Також інженери додали рейлінги на даху й дверні ручки з дзеркалами дзеркал у тон 15-дюймовим легкосплавним дискам. Новинка доступна у трьох нових кольорах екстер’єру з двотонним відтінком: Cool Khaki Pearl, Steel Silver і Bluish Black Pearl.

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Салон виконано з водовідштовхувальної тканини з матовими вставками кольору хакі та строчкою. В салоні є декілька потаємних ніш для зберігання речей. На додачу – сидіння автомобіля можна скласти, утворивши таким чином спальне ліжко для двох дорослих осіб.

Автомобіль використовує м’яку гібридну установку з 660-кубовим трициліндровим бензиновим мотором, потужність якого становить всього 48 к.с., у атмосферному виконанні й 63 к.с. у варіанті з турбонаддувом. Двигун працює в парі з CVT.

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Suzuki Hustler також доступний як у моно-, так і в повноприводному варіанті. Вартість становить від 11 212 доларів за базову версію й $12 565 за топове виконання. Suzuki також підтвердила, що готує повністю електричну версію моделі.