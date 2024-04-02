Оновлення важко назвати кардинальним – воно торкнулиось дизайну та деяких технічних аспектів. Продаж розпочнеться влітку.

Suzuki представив оновлену версію Vitara, модель, що була запущена у виробництво ще у 2014 році. Попри солідний вік моделі, компанія вирішила не проводити кардинальний рестайлінг, а обмежилася точковими змінами у зовнішності та технічній начинці автомобіля.

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Екстер'єр Vitara зазнав ряду помітних трансформацій: змінилася форма решітки радіатора і переднього бампера, зменшилася кількість хромованих елементів. Також покупцям запропонують нові варіанти легкосплавних дисків та розширену палітру кольорів кузова. Головна оптика може здатися іншою, але насправді такі фари вже деякий час застосовуються на гібридних версіях моделі.

У оснащення входить модернізована мультимедійна система. Діагональ сенсорного екрана збільшилася з 7 до 9 дюймів, з'явилася підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Крім того, удосконалено систему активної безпеки Dual Sensor Brake Support II. Тепер електроніка здатна відстежувати ознаки втоми водія та допомагати утримувати автомобіль у межах займаної смуги руху.

Покупці зможуть обрати між двома гібридними установками. Перша, що дебютувала у 2022 році, поєднує 1,5-літровий «атмосферник» та електромотор, вбудований між ДВС та коробкою передач. Сумарна віддача досягає 115 л. Підзарядку від зовнішньої електромережі не передбачено, а основне завдання гібридної надбудови - компенсувати провали тяги при перемиканнях не надто спритного «робота».

Друга гібридна версія побудована навколо 1,4-літрового турбомотора Boosterjet, доповненого 48-вольтовим стартер-генератором. Привід в обох випадках може бути як переднім, так і повним з системою AllGrip.