Обновление трудно назвать кардинальным - оно коснулось дизайна и некоторых технических аспектов. Продажи начнутся летом.

Suzuki представил обновленную версию Vitara, который был запущен в производство в далеком 2014 году. Несмотря на солидный возраст модели, компания решила не проводить кардинальный рестайлинг, а ограничилась точечными изменениями во внешности и технической начинке автомобиля.

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Экстерьер Vitara претерпел ряд заметных трансформаций: изменилась форма решетки радиатора и переднего бампера, уменьшилось количество хромированных элементов. Также покупателям предложат новые варианты легкосплавных дисков и расширенную палитру цветов кузова. Головная оптика может показаться другой, но на самом деле такие фары уже некоторое время применяются на гибридных версиях модели.

В оснащение входит модернизированная мультимедийная система. Диагональ сенсорного экрана увеличилась с 7 до 9 дюймов, появилась поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, усовершенствована система активной безопасности Dual Sensor Brake Support II. Теперь электроника способна отслеживать признаки усталости водителя и помогать удерживать автомобиль в пределах занимаемой полосы движения.

Покупатели смогут выбрать между двумя гибридными установками. Первая, дебютировавшая в 2022 году, сочетает 1,5-литровый "атмосферник" и электромотор, встроенный между ДВС и коробкой передач. Суммарная отдача достигает 115 л. Подзарядка от внешней электросети не предусмотрена, а основная задача гибридной надстройки - компенсировать провалы тяги при переключениях не самого шустрого "робота".

Вторая гибридная версия построена вокруг 1,4-литрового турбомотора Boosterjet, дополненного 48-вольтовым стартер-генератором. Привод в обоих случаях может быть как передним, так и полным с системой AllGrip.