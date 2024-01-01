Suzuki создала кей-кар для бездорожья

Как сообщает Carscoops, Suzuki Hustler второго поколения продается в Японии с 2020 года и недавно автопроизводитель презентовал обновление модели, в частности новую версию Tough Wild.

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Новая версия имеет решетку радиатора черного цвета, и новые бамперы с большей долей неокрашенных пластиковых частей и хромированных элементов. На капоте авто расположили надпись Hustler и добавили эмблему Tough Wild на двери багажника.

Также инженеры добавили рейлинги на крыше и дверные ручки с зеркалами зеркал в тон 15-дюймовым легкосплавным дискам. Новинка доступна в трех новых цветах экстерьера с двухтонным оттенком: Cool Khaki Pearl, Steel Silver и Bluish Black Pearl.

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Салон выполнен из водоотталкивающей ткани с матовыми вставками цвета хаки и строчкой. В салоне есть несколько потайных ниш для хранения вещей. В дополнение – сиденья автомобиля можно сложить, образовав таким образом спальная кровать для двух взрослых людей.

Автомобиль использует мягкую гибридную установку с 660-кубовым трехцилиндровым бензиновым мотором, мощность которого составляет всего 48 л.с., в атмосферном исполнении и 63 л.с. в варианте с турбонаддувом. Двигатель работает в паре с CVT.

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Suzuki Hustler также доступен как в моно-, так и в полноприводном варианте. Стоимость составляет от 11 212 долларов за базовую версию и $12 565 за топовое исполнение. Suzuki также подтвердила, что готовит полностью электрическую версию модели.