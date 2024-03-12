Suzuki работает над первым электрическим минивэном. Это будет еще одна модель, созданная специально для индийского рынка.

В следующем году японская компания должна представить серийную версию концептуального электрокросса eVX, показанного прошлой осенью. А в 2026-м, по данным Autocar India, свет увидит его более просторный "родственник" - электрический минивэн, базирующийся на той же платформе. Модель, пока что известная под кодовым именем YMC, станет первым "батарейным" вэном Suzuki.

Читайте также: Suzuki выпустит семиместный кроссовер

Электровен YMC построят на скейтборд-платформе 27PL - разновидности "тойотовской" глобальной архитектуры 40PL. Первой моделью Suzuki на ней станет товарный кроссовер eVX, а в дальнейшем она ляжет в основу машин с различными типами кузова.

Очевидно, помимо платформы YMC унаследует от eVX и двигатель с батареей. Кроссовер оснастят аккумуляторами емкостью 40 и 60 киловатт-часов, которые обеспечат запас хода до 500 километров. Также у него будет продвинутый полный привод EV4WD.

По данным инсайдеров, минивэн станет на конвейер в сентябре 2026 года. До этого Suzuki, вероятно, представит концепт, предусматривающий его. Ожидается, что у eVX будут позаимствованы также черты внешности и основные элементы интерьера.

Сам eVX пойдет в серию ближе к концу этого года. Производство наладят в Индии, где Suzuki нацелена на электрификацию: она собирается выпустить несколько электрокаров и гибридов для местного рынка в ближайшие годы.