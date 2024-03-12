Suzuki працює над першим електричним мінівеном. Це буде ще одна модель, створена спеціально для індійського ринку.

Наступного року японська компанія має представити серійну версію концептуального електрокросу eVX, показаного минулої осені. А в 2026-му, за даними Autocar India, світло побачить його просторіший «родич» — електричний мінівен, що базується на тій же платформі. Модель, поки що відома під кодовим ім'ям YMC, стане першим «батарейним» веном Suzuki.

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Електровен YMC збудують на скейтборд-платформі 27PL - різновиди "тойотівської" глобальної архітектури 40PL. Першою моделлю Suzuki на ній стане товарний кросовер eVX, а надалі вона ляже в основу машин із різними типами кузова.

Очевидно, крім платформи YMC успадкує від eVX і двигун з батареєю. Кросовер оснастять акумуляторами ємністю 40 і 60 кіловат-годин, які забезпечать запас ходу до 500 кілометрів. Також у нього буде просунутий повний привід EV4WD.

За даними інсайдерів, мінівен стане на конвеєр у вересні 2026 року. До цього Suzuki, ймовірно, представить концепт, що передбачає його. Очікується, що у eVX будуть запозичені також риси зовнішності та основні елементи інтер'єру.

Сам eVX піде в серію ближче до кінця цього року. Виробництво налагодять в Індії, де Suzuki націлена на електрифікацію: вона збирається випустити кілька електрокарів та гібридів для місцевого ринку найближчими роками.