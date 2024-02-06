Японський автовиробник планує побудувати великогабаритний кросовер з трьома рядами сидінь на базі Grand Vitara. Модель буде постачатись в основному на ринки, що розвиваються.

Вперше про розробку цього кросовера почали говорити індійські ЗМІ. Як повідомляє «Indiacarnews», проєкт позашляховика отримав назву Y17, а дебют серійного автомобіля запланований на перший квартал 2025 року.

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Майбутня новинка базуватиметься на глобальній архітектурі Suzuki C, на якій раніше був побудований відроджений кросовер Grand Vitara. Очікується, що новий 7-місний позашляховик, який позиціонується як довша та просторіша альтернатива своєму 5-місному брату, запропонує додаткові функції, що підвищить його привабливість й співвідношення ціни та якості.

Suzuki Grand Vitara 2022

Подейкують, що авто пропонуватиметься з 1,5 літровим двигуном, який працює за циклом Аткінсона, в парі з м’яким гібридом. Подібний двигун встановлено в Grand Vitara, і він видає 103 кінські сили. Семимісний кросовер може отримати натомість потужніший варіант на 115 к.с.

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Жодних інших подробиць про те, чого чекати від нової моделі Suzuki для сегмента SUV, поки що немає. Інсайдери стверджують, що за машину на індійському ринку планують просити від 1 мільйона 500 до 2 мільйонів 500 тисяч рупій залежно від комплектації, що становить приблизно від 18 до 30 тисяч доларів. Також невідомо чи буде кросовер представлено в Європі.