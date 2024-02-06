Японский автопроизводитель планирует построить крупногабаритный кроссовер с тремя рядами сидений на базе Grand Vitara. Модель будет поставляться в основном на развивающиеся рынки.

Впервые о разработке этого кроссовера начали говорить индийские СМИ. Как сообщает "Indiacarnews", проект внедорожника получил название Y17, а дебют серийного автомобиля запланирован на первый квартал 2025 года.

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Будущая новинка будет базироваться на глобальной архитектуре Suzuki C, на которой ранее был построен возрожденный кроссовер Grand Vitara. Ожидается, что новый 7-местный внедорожник, который позиционируется как более длинная и просторная альтернатива своему 5-местному брату, предложит дополнительные функции, что повысит его привлекательность и соотношение цены и качества.

Suzuki Grand Vitara 2022

Поговаривают, что авто будет предлагаться с 1,5 литровым двигателем, который работает по циклу Аткинсона, в паре с мягким гибридом. Подобный двигатель установлен в Grand Vitara, и он выдает 103 лошадиные силы. Семиместный кроссовер может получить взамен более мощный вариант на 115 л.с.

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Никаких других подробностей о том, чего ждать от новой модели Suzuki для сегмента SUV, пока нет. Инсайдеры утверждают, что за машину на индийском рынке планируют просить от 1 миллиона 500 до 2 миллионов 500 тысяч рупий в зависимости от комплектации, что составляет примерно от 18 до 30 тысяч долларов. Также неизвестно будет ли кроссовер представлен в Европе.