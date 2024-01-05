Творение японского тюнера Vrarva избавилось от эмблемы Suzuki и приросло обвесом из девяти частей, что превратило кей-кар Suzuki Hustler в крепкого маленького монстра.

Уже после того, как другой японский тюнер Damd превратил кей-кар Suzuki Hustler в крошечную имитацию Jeep, компания Vrarva показала собственный вариант "городского автомобиля для спецназовцев" – Vrarva IO.

Спереди у Hustler Vrarva осталась решетка, но появились несколько обновленный бампер и нестандартный капот с угловатыми выступами над круглыми фарами.

Задняя часть имеет аналогичную отделку с пластиковыми надстройками на двери багажника и бампере.

Читайте также Suzuki планирует удивить поклонников бренда

Suzuki Hustler даже в стоке поставлялся с большим количеством неокрашенного пластика в стиле кроссовера прямо с завода, но Vrarva еще больше увеличила ту дозировку. Особенно это заметно на профиле благодаря толстым расширениям крыльев и защитной полосе на дверях.

И получилась у Vrarva на базе Suzuki Hustler вот такая кастомная машина. Фото: Vrarva

Определенный шик добавляют новые 15-дюймовые колеса с шинами Toyo Open Country, чья нарезка протектора обеспечивает усиленное сцепление на скользкой поверхности. И это для экстрима на бездорожье фактор приятный. А приподнятая подвеска намекает на внедорожные свойства автомобиля.

Читайте также Рассекречен электрический конкурент Suzuki Jimny

Vrarva IO базируется на Suzuki Hustler Hybrid G 2WD второго поколения. Имеем уже знакомый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 658 куб. Мощность передается на передние колеса через автоматическую коробку передач CVT.

Интересно, что Hustler доступен в версии 4WD, а она в такой стилистике более пригодна для переделывания Vrarva в настоящего внедорожного монстра.

С виду немного неуклюжий, брутальный, но стиляга настоящий что внутри, что снаружи. Фото: Vrarva

Относительно стоимости модернизации, то она не такая уж и высокая. Ценник на Vrarva IO держится на отметке 17 362 долларов США, но не это тормозит его распространение по миру: как и в случае с большинством автомобилей kei, Hustler ограничен японским рынком.