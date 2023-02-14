Новый Baojun Yep менее 3,4 м в длину, а весит всего одну тонну. Запас хода миниатюрного электромобиля превышает 300 км.

В интернет попали фото Baojun Yep. Компактный электрический внедорожник представят в апреле на автошоу в Шанхае, а с мая он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Новый Baojun Yep разрабатывали специалисты General Motors, ведь американский концерн вместе с китайским SAIC является совладельцем бренда.

Внедорожник станет недорогой (ценой менее $20 000) альтернативой Suzuki Jimny, который вскоре получит электрическую версию. У Baojun Yep похож дизайн с двухобъемным профилем, короткими свесами кузова и вертикальными стойками крыши.

В то же время оригинальные диодные фары делают внедорожник более современным с виду. Примечательно, что автомобиль даже компактнее, чем Jimny.

Размеры Baojun Yep 2023:

Длина - 3385 мм.

Ширина - 1685 мм.

Высота - 1721 мм

Колесная база - 2110 мм

Масса - 1006 кг

Миниатюрный внедорожник четырехместный. Салон Baojun Yep не показали, но известно, что он получит виртуальную приборную панель и большой тачскрин.

Китайский электромобиль дебютирует в заднеприводной версии с 68-сильным мотором Baojun Kiwi, но позже появится более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость достигает 100 км/ч, а запас хода составляет 303 км.