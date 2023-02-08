У Києві виставили на продаж дуже незвичний Suzuki Jimny. Позашляховик перетворили у зменшену копію Гелендвагена.

Тюнінг-кіти, що перетворюють Suzuki Jimny у Гелік — не рідкість і підозрюємо, що їх стане ще більше після появи подовженого Jimny.

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Конкретно цей автомобіль доопрацювали в Японії в стилі Brabus Mercedes G-Class. Він отримав нові фари, бампери, решітку радіатора та капот. Колісні арки розширили, додали дуги та підніжки.

Салон Suzuki Jimny обшили двоколірною шкірою. На стелі з’явилася підсвітка у вигляді зоряного неба — як в Rolls-Royce.

Цікаво, що тюнінг Suzuki Jimny також включає заміну двигуна — під капотом встановлено 2,0-літрову 155-сильну четвірку. Оцінили такий позашляховик у 50 000 доларів, тобто він удвічі дорожче стандартного Suzuki Jimny 2023.