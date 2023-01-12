Після багатьох років чуток і безліч шпигунських знімків Suzuki нарешті представила п'ятидверний позашляховик Jimny.

Позашляховик, який завжди був тридверним, перетворили на п'ятидверний за допомогою індійського спільного підприємства Maruti Suzuki.

Читайте також: Suzuki обіцяє показати 5-дверний Jimny

Якщо тридверна версія Jimny у Японії має довжину 3395 мм, а глобальна версія виросла до 3645 мм, то п'ятидверний варіант отримав кузов завдовжки 3985 мм. Його колісна база була збільшена до 2590 мм (+340 мм). Автомобіль має ширину 1645 мм та висоту 1720 мм, що відповідає тридверному варіанту.

Автомобіль отримав чорний дах, що контрастує з основним кольором Kinetic Yellow. Також на місці залишилися великі колісні арки, круглі фари та фірмові ґрати радіатора. Позашляховик отримав 15-дюймові колеса з гумою 195/80 та запасне колесо позаду.

Інтер'єр значною мірою був перенесений зі стандартного Jimny, аж до поручня на панелі приладів з боку пасажира. Новий Jimny отримує заднє сидіння, де можуть розміститися до трьох пасажирів. З піднятими задніми сидіннями його вантажний об'єм становить 208 літрів, який можна збільшити до 332 літрів.

П'ятидверний позашляховик Jimny отримав 9-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи з бездротовими Android Auto та Apple CarPlay, камеру заднього виду та звукову систему Arkamys. Автомобіль має систему утримання на схилі та систему допомоги при спуску з пагорба, а також шість подушок безпеки, ESP та електронну систему розподілу гальмівних зусиль (EBD).

Це м'який гібрид на базі 1,5-літрового бензинового двигуна потужністю 105 л. із системою повного приводу. Варіанти коробки включають п'ятиступінчасту механічну і чотириступінчасту автоматичну коробку передач з гідротрансформатором. Власники Suzuki Jimny 5-Door зможуть вибирати з режимів 2WD-high, 4WD-high та 4WD-low для бездоріжжя. Кліренс складає 210 мм.

Maruti Suzuki збиратиме п'ятидверний Jimny на заводі в Гуруграмі і вже приймає замовлення в Індії, де він надійде у продаж у травні. Також очікується вихід на інші ринки, включаючи Африку, Австралію та Латинську Америку.