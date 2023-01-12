После многих лет слухов и множество шпионских снимков Suzuki наконец-то представила пятидверный внедорожник Jimny.

Внедорожник, который всегда был трехдверным, превратили в пятидверный с помощью индийского совместного предприятия Maruti Suzuki.

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Если трехдверная версия Jimny в Японии имеет длину 3395 мм, а глобальная версия выросла до 3645 мм, то пятидверный вариант получил кузов длиной 3985 мм. Его колесная база была увеличена до 2590 мм (+340 мм). Автомобиль имеет ширину 1645 мм и высоту 1720 мм, что соответствует трехдверному варианту.

Автомобиль получил черную крышу, которая контрастирует с основным цветом Kinetic Yellow. Также на месте остались большие колесные арки, круглые фары и фирменная решетка радиатора. Внедорожник получил 15-дюймовые колеса с резиной 195/80 и запасное колесо сзади.

Интерьер был в значительной степени перенесен из стандартного Jimny, вплоть до поручня на приборной панели со стороны пассажира. Новый Jimny получает заднее сиденье, где могут разместиться до трех пассажиров. С приподнятыми задними сиденьями его грузовой объем составляет 208 литров, который можно увеличить до 332 литров.

Пятидверный внедорожник Jimny получил 9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с беспроводными Android Auto и Apple CarPlay, камеру заднего вида и звуковую систему Arkamys. Автомобиль имеет систему удержания на склоне и систему помощи при спуске с холма, а также шесть подушек безопасности, ESP и электронную систему распределения тормозных усилий (EBD).

Это мягкий гибрид на базе 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 105 л. с системой полного привода Варианты коробки включают пятиступенчатую механическую и четырехступенчатую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором. Владельцы Suzuki Jimny 5-Door смогут выбирать из режимов 2WD-high, 4WD-high и 4WD-low для бездорожья. Клиренс составляет 210 мм.

Maruti Suzuki будет собирать пятидверный Jimny на заводе в Гуруграмме и уже принимает заказы в Индии, где он поступит в продажу в мае. Также ожидается выход на другие рынки, включая Африку, Австралию и Латинскую Америку.