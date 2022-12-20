Очікується, що 5-дверний Jimny буде представлений у серійному вигляді на майбутній виставці Auto Expo 2023 у січні.

Довгоочікуваний 5-дверний позашляховик Jimny дебютує разом із абсолютно новим позашляховиком-купе на базі поточного покоління Baleno.

Читайте також: Liberty Walk підготувала новий тюнінг Suzuki Jimny у стилі Mercedes G-Class

5-дверний Jimny буде вперше показаний в Індії наступного місяця, але його вихід на ринок і оголошення ціни відбудуться пізніше, джерела видання autocar повідомляють, що позашляховик надійде в продаж лише у серпні 2023 року.

Ключова причина, чому подовжена версія Jimny не з’явиться раніше пов’язана з планами компанії позиціонувати позашляховик як стильний автомобіль із позашляховим обладнанням. Це означає, що бренд планує випуск 5-дверного Jimny безпосередньо перед або під час сезону дощів, який також відомий як сезон бездоріжжя серед ентузіастів.

Призначивши вихід 5-дверного Jimny на сезон бездоріжжя, Suzuki хоче отримати шматок пирога в цьому сегменті. Крім того, Індія стане материнським заводом для 5-дверного Jimny, на відміну від тридверної версії, яка виготовляється в Індії та Японії. Це означає, що 5-дверний Jimny для внутрішнього та міжнародного ринків буде виготовлятися в Індії.

Другою і більш масовою пропозицією від Maruti, яка дебютує на Auto Expo, стане абсолютно нове позашляховик-купе на базі Baleno. По суті, це серійна версія Maruti Futuro E Concept з останньої Auto Expo, це позашляховик-купе отримав внутрішню кодову назву Maruti YTB. Крім того, Suzuki також готує наступне покоління Swift до виходу на ринок десь у 2024 році.