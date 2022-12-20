Ожидается, что 5-дверный Jimny будет представлен в серийном виде на предстоящей выставке Auto Expo 2023 в январе.

Долгожданный 5-дверный внедорожник Jimny дебютирует вместе с совершенно новым внедорожником-купе на базе текущего поколения Baleno.

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5-дверный Jimny будет впервые показан в Индии в следующем месяце, но его выход на рынок и объявления цены состоятся позже, источники издания autocar сообщают, что внедорожник поступит в продажу только в августе 2023 года.

Ключевая причина, почему удлиненная версия Jimny не появится, ранее связана с планами компании позиционировать внедорожник как стильный автомобиль с внедорожным оборудованием. Это означает, что бренд планирует выпуск 5-дверного Jimny непосредственно перед или во время дождливого сезона, который также известен как сезон бездорожья среди энтузиастов.

Назначив выход 5-дверного Jimny на сезон бездорожья, Suzuki хочет получить кусок пирога в этом сегменте. Кроме того, Индия станет материнским заводом для 5-дверного Jimny, в отличие от трехдверной версии, производимой в Индии и Японии. Это означает, что 5-дверный Jimny для внутреннего и международного рынков будет производиться в Индии.

Вторым и более массовым предложением от Maruti, дебютирующим на Auto Expo, станет совершенно новое внедорожник-купе на базе Baleno. По сути это серийная версия Maruti Futuro E Concept с последней Auto Expo, это внедорожник-купе получил внутреннее кодовое название Maruti YTB. Кроме того, Suzuki также готовит следующее поколение Swift к выходу на рынок где-то в 2024 году.