Подібність двох позашляховиків не дає спокою тюнерам усього світу і ми вже бачили чимало прикладів подібної стилізації, включаючи і комплект від Liberty Walk. Тепер японський тюнер показав іншу версію, яка нагадує "прокачаний" Mercedes.

Новий комплект деталей від Liberty Walk називається lb★nation SUZUKI G mini TYPE 2. Обвіс пропонується в різних версіях.

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Найдорожча версія боді-кіта, що імітує Mercedes-Benz G-Class, включає передній бампер, козирок на даху, капот з вуглецевого волокна та фірмові фари і коштує 6534 долари для закордонних ринків.

Звичайний тюнінговий капот, замість карбонового, знижує ціну комплекту до 5778 доларів, а без капота та козирка набір коштує 3726 доларів. Передній бампер, решітка радіатора та широкі крила обійдуться у 3186 доларів.

Представлений на фото G mini також оснащений додатковою оптикою спереду, бічними вихлопними трубами, новими колісними дисками та має чорний шкіряний салон, з білими подвійними стібками та логотипом Liberty Walk на спинках передніх сидінь.

Японський тюнер спеціалізується на кузовних модифікаціях, тому не пропонує нічого для покращення продуктивності атмосферного 1,5-літрового мотора під капотом маленького повнопривідного позашляховика. Агрегат розвиває скромні 101 кінську силу потужності та 95 ньютон-метрів крутного моменту і працює в поєднанні з п'ятишвидкісною механічною або чотириступеневою автоматичною коробкою передач.

Фото: lb★nation SUZUKI G mini TYPE 2 / Liberty Walk