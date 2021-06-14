Сходство двух внедорожников не дает покоя тюнерам всего мира и мы уже видели немало примеров подобной стилизации, включая и комплект от Liberty Walk. Теперь японский тюнер показал другую версию, которая напоминает "прокачанный" Mercedes.

Новый комплект деталей от Liberty Walk называется lb★nation SUZUKI G mini TYPE 2. Обвес предлагается в различных версиях.

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Самая дорогая версия боди-кита, имитирующий Mercedes-Benz G-Class, включает передний бампер, козырек на крыше, капот из углеродного волокна и фирменные фары и стоит 6 534 доллара для зарубежных рынков.

Обычный тюнинговый капот, вместо карбонового снижает цену комплекта до 5 778 долларов, а без капота и козырька набор стоит 3 726 долларов. Передний бампер, решетка радиатора и широкие крылья обойдутся в 3 186 долларов.

Представленный на фото G mini также оснащен дополнительной оптикой спереди, боковыми выхлопными трубами, новыми колесными дисками и имеет черный кожаный салон, с белыми двойными стежками и логотипом Liberty Walk на спинках передних сидений.

Японский тюнер специализируется на кузовных модификациях, поэтому не предлагает ничего для улучшения производительности атмосферного 1,5-литрового мотора под капотом маленького полноприводного внедорожника. Агрегат развивает скромные 101 лошадиную силу мощности и 95 ньютон-метров крутящего момента и работает в сочетании с пятискоростной механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: lb★nation SUZUKI G mini TYPE 2 / Liberty Walk