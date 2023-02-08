В Киеве выставили на продажу очень необычный Suzuki Jimny. Внедорожник превратили в уменьшенную копию Гелендвагена.

Тюнинг-киты, превращающие Suzuki Jimny в Гелик – не редкость и подозреваем, что их станет еще больше после появления удлиненного Jimny.

Читайте также: Пятидверный Suzuki Jimny представлен официально

Именно этот автомобиль был доработан в Японии в стиле Brabus Mercedes G-Class. Он получил новые фары, бамперы, решетку радиатора и капот. Колесные арки расширили, добавили дуги и подножки.

Салон Suzuki Jimny обшили двухцветной кожей. На потолке появилась подсветка в виде звездного неба – как у Rolls-Royce.

Интересно, что тюнинг Suzuki Jimny также включает замену двигателя – под капотом установлена 2,0-литровая 155-сильная четверка. Оценили такой внедорожник в 50 000 долларов, то есть он вдвое дороже стандартного Suzuki Jimny 2023 года.