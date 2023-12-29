Компания Suzuki анонсировала появление спортивного Swift и приключенческого автомобиля Super Carry для горных троп, которые появятся в шоу на Токийском автосалоне 2024.

Эксперты уже назвали наиболее привлекательным экспонатом концепт Super Carry Mountain Trail. Он трансформирует крошечный грузовик на внедорожного монстра. Вероятно, это самая надежная и самая пригодная для бездорожья версия kei-кара.

Автомобиль покрасили в привлекательный золотисто-желтый оттенок, контрастирующий с черными акцентами кузова. Двери и задняя часть платформы заменили на черные трубчатые конструкции с соответствующей структурой экзоскелета. Они должны защищать переднюю часть, стойки и крышу.

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Есть и другие привлекательные элементы. Скажем, багажник на крыше со светодиодной планкой, набор колес с фиксатором, обутых в вездеходные шины, полноразмерное запасное колесо и металлическая защитная пластина под передним бампером.

Правда, есть сомнения, что концепция превратится в серийное предложение, поскольку ее цель заключалась в том, чтобы доказать, что легкие коммерческие транспортные средства можно использовать для развлечений, а не только для работы.

Что касается Swift Cool Yellow Rev Concept, то это не столько предварительный просмотр следующего поколения Swift Sport, сколько версия стандартной модели со специальной ливреей.

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Оттенок Cool Yellow Metallic сочетается с графикой Swift на профиле, темно-серыми акцентами, накладками на фары и комплектом легкосплавных дисков с черной отделкой. Нет никакого упоминания о каких-либо обновлениях трансмиссии, поскольку концепция была разработана исключительно для объявления о прибытии нового поколения маленького хэтчбека.

Ожидаемая Suzuki Spacia Papa Boku Kitchen Concept выглядит как предварительный просмотр будущего Spacia Gear (авантюрная комплектация Spacia) благодаря обновленному обвесу.

Новичок выглядит иначе, чем Spacia и Spacia Custom, благодаря решетке радиатора в стиле Jeep, маскированным осветительным приборам, сотовому воздухозаборнику и многоцветной ливрее, что придает ему вид кроссовера.

Кроме того, как видно из названия, концепт оснащен специальным кухонным пространством, расположенным в багажном отделении за задними сиденьями. Целью кухни является улучшение сотрудничества между родителями и детьми через приготовление пищи во время семейных походов.