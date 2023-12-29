Компанія Suzuki анонсувала появу спортивного Swift і пригодницького автомобіля Super Carry для гірських стежок, що з’являться в шоу на Токійському автосалоні 2024.

Експерти вже назвали найбільш привабливим експонатом концепт Super Carry Mountain Trail. Він трансформує крихітну вантажівку на позашляхового монстра. Ймовірно, це є найнадійніша та найпридатніша для бездоріжжя версія kei-кара.

Автомобіль пофарбували у привабливий золотисто-жовтий відтінок, що контрастує з чорними акцентами кузова. Двері та задня частина платформи замінили на чорні трубчасті конструкції з відповідною структурою екзоскелета. Вони мають захищати передню частину, стійки та дах.

Читайте також Suzuki анонсує випуск літаючих автомобілів

Є й інші привабливі елементи. Скажімо, багажник на даху зі світлодіодною планкою, набір коліс із фіксатором, взутих у всюдихідні шини, повнорозмірне запасне колесо та металева захисна пластина під переднім бампером.

Щоправда, є сумніви, що концепція перетвориться на серійну пропозицію, оскільки її мета полягала в тому, щоб довести, що легкі комерційні транспортні засоби можна використовувати для розваг, а не лише для роботи.

Щодо Swift Cool Yellow Rev Concept, то це не стільки попередній перегляд наступного покоління Swift Sport, скільки версія стандартної моделі зі спеціальною лівреєю.

Читайте також Suzuki показала Swift нового покоління

Відтінок Cool Yellow Metallic поєднується з графікою Swift на профілі, темно-сірими акцентами, накладками на фари та комплектом легкосплавних дисків з чорним оздобленням. Немає жодної згадки про будь-які оновлення трансмісії, оскільки концепція була розроблена виключно для оголошення про прибуття нового покоління маленького хетчбека.

Очікувана Suzuki Spacia Papa Boku Kitchen Concept виглядає як попередній перегляд майбутнього Spacia Gear (авантюрна комплектація Spacia) завдяки оновленому обвісу.

Новачок виглядає інакше, ніж Spacia та Spacia Custom, завдяки решітці радіатора у стилі Jeep, маскованим освітлювальним приладам, стільниковому повітрозабірнику та багатоколірній лівреї, що надає йому вигляд кросовера.

Крім того, як видно з назви, концепт оснащений спеціальним кухонним простором, розташованим у багажному відділенні за задніми сидіннями. Метою кухні є покращення співпраці між батьками та дітьми через приготування їжі під час сімейних походів.