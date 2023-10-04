Suzuki показала, як виглядатиме хетчбек Swift нового покоління. Суперміні дебютує вже у жовтні, але поки що у вигляді концепту.

Моделі третьої генерації цього року виповнюється сім років, і японська марка готується представити четвертий Swift. Його поява передбачить концепт-кар, який дебютує на виставці Japan Mobility Show наприкінці жовтня. При цьому зовнішність шоу-кара Suzuki вже розкрила на фотографії: на ній автомобіль виглядає майже готовим до виробництва, незважаючи на анонсований статус концепту.

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Зовнішність Suzuki Swift, судячи з зображення, чекають на кілька суттєвих змін. Решітка радіатора одержала товсту рамку і злегка зменшилася в розмірі, шильдик Suzuki тепер винесений за її межі і розташований зверху - під краєм округлого капота.

Підкориговано форму оптики з діодними «бумерангами» та секцій протитуманок. Також змінено форму скління, а задні дверні ручки переїхали із задніх стійок на більш стандартне місце на самих дверях. Також помітні радар над ґратами та значок на крилі, що вказує на гібридну силову установку.

Інформації про технічне оснащення Swift поки що небагато. Очікується якийсь високоефективний двигун поки невідомої віддачі. Можливо, суперміні отримає покращений варіант "м'якої" гібридної установки на базі 1,2-літрового бензинового агрегату. Як і нинішній Swift, новинку обладнають набором систем активної безпеки та допомоги водію ADAS.