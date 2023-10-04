Suzuki показала, как будет смотреться хэтчбек Swift нового поколения. Супермини дебютирует уже в октябре, но пока в виде концепта.

Модели третьего поколения в этом году исполняется семь лет, и японская марка готовится представить четвертый Swift. Его появление предвидит концепт-кар, дебютирующий на выставке Japan Mobility Show в конце октября. При этом облик шоу-кара Suzuki уже раскрыл на фотографии: на ней автомобиль выглядит почти готовым к производству, несмотря на анонсированный статус концепта.

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Облик Suzuki Swift, судя по изображению, ждут несколько существенных изменений. Решетка радиатора получила толстую рамку и слегка уменьшилась в размере, шильдик Suzuki теперь вынесен за ее пределы и расположен сверху – под краем округлого капота.

Подкорректирована форма оптики с диодными «бумерангами» и секциями противотуманок. Также изменена форма остекления, а задние дверные ручки переехали с задних стоек на более стандартное место на самой двери. Также заметны радар над решеткой и значок на крыле, указывающий на гибридную силовую установку.

Информации о техническом оснащении Swift пока немного. Ожидается некий высокоэффективный двигатель пока неизвестной отдачи. Возможно, супермини получит улучшенный вариант "мягкой" гибридной установки на базе 1,2-литрового бензинового агрегата. Как и нынешний Swift, новинку оборудуют набором систем активной безопасности и помощи водителя ADAS.