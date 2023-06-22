На производственных мощностях японского автопроизводителя будут собирать электросамолеты вертикального взлета и посадки

Компания Suzuki, в арсенале продукции которой уже есть автомобили, мотоциклы и лодочные моторы, теперь заявляет о планах производить на своих заводах самолеты. Правда, речь идет только о предоставлении производственных мощностей, а разработкой и созданием воздушных транспортных средств будет заниматься SkyDrive Inc. Об этом было объявлено в понедельник, 19 июня, на Парижском авиасалоне-2023, сообщает пресс-служба SkyDrive.

SkyDrive, чья штаб-квартира также находится в Японии, но в городе Тойота, собирается производить не обычные самолеты, а так называемые eVTOL – разновидность летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, питающиеся от электричества. Воздушные суда, которые часто называют «летающими автомобилями» за их малые габариты и мобильность, сегодня разрабатывают многие компании: как аэропроизводители, от Boeing до NASA, так и азиатские автогиганты: Toyota, Honda, Hyundai и т.д.

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Понятно, что очень востребованное в современной концепции городского движения транспортное средство находится на стыке интересов авиационной и автомобильной промышленностей и при его создании желательно использовать опыт обеих отраслей, но наработки именно Suzuki, кажется, здесь минимальны – в отличие от других японцев. Может, поэтому для производства самолетов SkyDrive создает дочернюю компанию, которая будет принадлежать ей на 100%, а автоконцерн выступит только в роли подрядчика?

Как бы там ни было, но работу планируется начать уже весной 2024 года. Партнеры будут строить трехместный электрический самолет с уникальным «куполом» из двенадцати роторов, которые позволят ему двигаться со скоростью до 100 км/ч, но в радиусе лишь примерно 15 км. Между тем, SkyDrive не ожидает получения сертификата летной годности до 2025 года. Даже если все пойдет по плану, это произойдет только в 2026 году, после чего можно будет начать массовую сборку.