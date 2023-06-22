На виробничих потужностях японського автовиробника складатимуть електричні літаки вертикального зльоту та посадки

Компанія Suzuki, в арсеналі продукції якої вже є автомобілі, мотоцикли та мотори для човнів, тепер заявляє про плани виробляти на своїх заводах літаки. Щоправда, йдеться лише про надання виробничих потужностей, а розробкою та створенням повітряних транспортних засобів займатиметься компанія SkyDrive Inc. Про це було оголошено в понеділок, 19 червня, на Паризькому авіасалоні-2023, повідомляє прес-служба SkyDrive.

SkyDrive, чия штаб-квартира також знаходиться в Японії, але в місті Тойота, збирається виробляти не звичайні літаки, а так звані eVTOL – різновид літальних апаратів вертикального зльоту і посадки, який має живлення від електрики. Повітряні судна, які ще часто називають «літаючими автомобілями» за їхні малі габарити та мобільність, сьогодні розробляють багато компаній: як аеровиробники, від Boeing до NASA, так і азіатські автогіганти: Toyota, Honda, Hyundai тощо.

Читайте також: Subaru обладнає авто з МКПП системою допомоги водієві

Зрозуміло, що дуже затребуваний у сучасній концепції міського руху транспортний засіб знаходиться на стику інтересів авіаційної та автомобільної промисловостей і при його створенні бажано використати досвід обох галузей, але ж напрацювання саме Suzuki, здається, тут мінімальні – на відміну від інших японців. Може, тому для виробництва літаків SkyDrive створює дочірню компанію, яка належатиме їй на 100%, а автоконцерн виступить лише в ролі «підрядника»?

Хай там як, але роботу планується розпочати вже навесні 2024 року. Партнери будуватимуть тримісний електричний літак, який матиме унікальний «купол» із дванадцяти роторів, які дозволять йому рухатися зі швидкістю до 100 км/год, але в радіусі лише приблизно 15 км. Між тим, SkyDrive не очікує отримання сертифіката льотної придатності до 2025 року. Навіть якщо все піде за планом, це станеться лише у 2026 році, після чого вже можна буде розпочати масове складання.