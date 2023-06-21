Японський автовиробник розробляє систему допомоги водієві для автомобілів з механічною коробкою передач.

Попри те, що система Eyesight від Subaru дебютувала як опція ще у 2013 році на Outback і Legacy, вона досі була доступна лише на автомобілях з автоматичною коробкою передач. Але тепер виробник нарешті вирішив виправити цей недолік – спеціально для тих, хто не мислить «шість зірок» без трьох педалей, але при тому не хоче втрачати комфорту та безпеки керування.

В офіційному прес-релізі Subaru підтверджує, що наразі адаптовує EyeSight до робочих характеристик автомобілів із механічною коробкою передач. Після завершення всіх випробувань система працюватиме в широкому діапазоні умов і допомагатиме водієві в критичних ситуаціях, як це робить EyeSight в автомобілях, обладнаних автоматичною коробкою передач.

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Першим автомобілем з МКПП та EyeSight має стати японська «домашня» версія спортивного купе BRZ, дебют якого запланований на осінь цього року. Subaru обіцяє, що в механічному варіанті система збереже всі функції, які має для «автоматів»: гальмування перед зіткненням, адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд зі смуги руху, розгойдування та про початок руху автомобіля попереду, а також попередження заднього сонара.

При цьому ефективність уникнення зіткнень і пом’якшення пошкоджень від них ніяк не буде знижена. Як і раніше, на машинах з «механікою» EyeSight автоматично активуватиметься разом із запуском двигуна, а водії матимуть змогу вимикати функції EyeSight окремо.

Варто зазначити, що Страховий інститут шосейної безпеки США (IIHS) ще в 2017 році надав Subaru, обладнаному системою EyeSight, найвищу оцінку за запобігання лобових зіткнень. За даними звітів, перше покоління EyeSight знизило кількість травм пішоходів на 33%, а друге покоління – на 41% порівняно з моделями Subaru, які не мали EyeSight.