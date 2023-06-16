У США представили найбільшу модель японського бренду Subaru - Ascent 2024. Попри те, що в Америці рестайлінги проходять щороку, цього разу оновилась лише ціна - вона виросла.

Після оновлення в середині циклу минулого літа, Subaru представила модель Ascent 2024 модельного року. В ній немає нічого нового, окрім вищих цін. Втім, в Україні Ascent не продається офіційно, їх завозять з аукціонів США.

Також цікаво Subaru продає сумки з подушок безпеки

Розпочинає лінійку у США базова комплектація за $34 195, що на $300 більше, ніж модель 2023 року. Вона оснащена 11,6-дюймовою інформаційно-розважальною системою, бездротовими системами Android Auto та Apple CarPlay, тризонним клімат-контролем, USB-портами та 18-дюймовими легкосплавними дисками.



Під капотом залишився 2,4-літровий двигун з турбонаддувом, який видає 260 к.с. та 375 Нм крутного моменту. Мотор постачається з CVT та стандартним повним приводом.





За версію Ascent Premium японська Subaru просить в Америці щонайменше $36 795. У цій комплектації пропонується точка доступу Wi-Fi, водійське сидіння з електроприводом, підігрів передніх сидінь, бічні дзеркала з підігрівом, обтягнуті шкірою, кермо і важіль перемикання передач, система допомоги при зміні смуги руху, система попередження про перехресний рух ззаду, система автоматичного аварійного рульового управління і система виявлення сліпих зон.



Ціна на Ascent Onyx Edition піднімається до $41 595, а за Limited доведеться викласти $41 895. Onyx Edition Limited стартує від $46 595.



Топова комплектація оснащена аудіосистемою преміум-класу Harman Kardon, панорамним дахом з електроприводом, розумним дзеркалом заднього виду, 180-градусною камерою переднього виду, чорною глянцевою решіткою радіатора, сатинованими хромованими бічними дзеркалами заднього виду з електроприводом, інтегрованими покажчиками поворотів та хромованими дверними ручками.

Нагадаємо, шо Subaru представить кілька електромобілів до 2025 року

Subaru виробляє Ascent на американському заводі в Лафайєті, штат Індіана, разом з Crosstrek, Legacy та Outback.