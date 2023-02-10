В найближчі кілька років Subaru представить декілька електромобілів. Скоріш за все вони матимуть спільну платформу з електричками від Toyota.

В останньому кварталі 2022 року операційний прибуток Subaru збільшився в чотири рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, і компанія готова перейти до розробки електромобілів для США.

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Subaru оголосила про плани збільшити кількість своїх електрифікованих автомобілів і позашляховиків для ринку США з кількома пропозиціями електромобілів, які з’являться вже у 2025 році.

Це не дивно, якщо стежити за Subaru та її стратегічним партнером Toyota. Обидва повільно впроваджували електромобілі, і Toyota нещодавно оголосила, що нарешті також змінює свої пріоритети. Працюючи разом у майбутньому, обидва японські автовиробники можуть легше нарощувати виробництво електромобілів. Єдиний електромобіль Subaru, кросовер Solterra, їздить на тій же платформі, що й Toyota bZ4x.

Під час нещодавнього квартального оголошення про прибутки Subaru старший віце-президент з корпоративного планування автовиробника Томоакі Еморі поділився через Automotive News: «Коли ми дивимося на ситуацію на ринку США, нам потрібно буде запропонувати кілька моделей у нашій лінійці електромобілів. Ми перенесли свою вагу на це в нашій розробці».

Далі віце-президент додав, що на США припадає 75 відсотків загальних світових продажів Subaru. Для того, щоб рухатися вперед, слідуючи тенденціям ринку США, правовим і екологічним очікуванням і нормам, необхідна стратегія електрифікації.

Приблизно з середини 2020-х Subaru планує почати виробництво власних електромобілів разом із автомобілями з ДВС. Однак до 2027 року автовиробник матиме власну складальну лінію для електромобілів у Японії. Проте, схоже, компанія все ще не має наміру виробляти електромобілі в США, але це також може змінитися в майбутньому.

Все це відбувається на тлі позитивних новин японського автовиробника, пов’язаних із збільшенням виробництва та зростанням продажів автомобілів. Насправді Subaru оголосила, що її операційний прибуток зріс у чотири рази в останньому кварталі 2022 року до колосальних 103,2 мільярда ієн (782,6 мільйона доларів) з 22,7 мільярда ієн (172,1 мільйона доларів) за останні три місяці 2021 року.

Тепер, коли ми виходимо з глобальної пандемії, дефіцит чіпів, схоже, зменшився, а загальні занепокоєння щодо ланцюжків поставок починають слабшати, Subaru очікує, що значне зростання продажів триватиме й надалі. У 2022 році японський автомобільний бренд продав близько 550 000 автомобілів у США та планує продати від 600 000 до 630 000 у 2023 році.