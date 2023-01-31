Оригінальну дводверну Impreza підготовлену до змагань виставлять на аукціон. За прогнозами ціна лоту складе як мінімум 400-450 тисяч доларів.

Аукціонний будинок Silverstone виставить на продаж один із найвідоміших автомобілів світового чемпіонату з ралі - Subaru Impreza S5 WRC 1998 року. На цій машині виступав Колін Макрей, але вже понад 20 років вона перебуває у приватному володінні.

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Покупець отримає підготовлений до європейських змагань автомобіль з відкапіталеними трансмісією та двигуном, але за це доведеться викласти 400-450 тисяч доларів.

По-справжньому знаковий для світового чемпіонату з ралі автомобіль буде виставлений на торги Race Retro Classic та Competition Car Sale 2023 аукціонного будинку Silverstone наприкінці лютого. Це легендарна Subaru Impreza S5 WRC 1998 з реєстраційним номером «P2 WRC».

Двохдверка на шасі №3 була побудована до ралі Монте-Карло 1997 року. На ній виступали Колін Макрей та Нікі Гріст. Після серйозної аварії у дебютних перегонах кузов «Імпрези» поставили на шасі Prodrive №21. І в такому вигляді вона неодноразово перемагала у європейських чемпіонатах 1999—2000 років.

Останні сім років автомобіль обслуговується в майстерні EJM Preparations з Альчестера, Англія. До того, як Impreza потрапила до нинішнього власника, їй поміняли розташування керма з лівого на праве, щоб було зручніше ганяти по ірландських ралі-стейджах.

Крім того, нещодавно машині перебрали двигун і трансмісію, що разом з її історичною значимістю позначилося на ціні. За попередніми оцінками аукціоністів, Impreza може піти за 400-450 тисяч доларів, але ціна може бути і вищою.