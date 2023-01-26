Купе Subaru Impreza 22B STI випустили 1998 року лімітованою серією з 400 авто. Тепер у моделі з'явилася сучасна версія.

Культова Subaru Impreza 22B STI повертається. Знамените спортивне купе 90-х відтворило японське тюнінг-ательє Cusco і випускатиме його на замовлення. Відео з авто з'явилося на Youtube каналі компанії.

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Купе Subaru Impreza 22B STI 1998 року – найрідкісніша і найцінніша модель в історії японської марки. Наразі вартість таких авто становить від 150 000 до 300 000 доларів.

Справа в тому, що всього випустили лише 400 дводверних Subaru Impreza 22B STI. Автомобіль створили для участі в чемпіонаті світу з ралі WRC, правила якого вимагали наявності в авто серійної версії.

За основу взяли седан Subaru Impreza першого покоління. Після переробки він точно повторює купе — у нього розширені крила, з'явилися обвіс і заднє антикрило. Хіба що 19-дюймові колеса та шини нові. А ось у салоні встановили сучасні спортивні сидіння та кермо.

Тюнінг Subaru Impreza торкнувся і ходової. З'явилися регульовані пружини підвіски та сучасні гальмівні механізми Winmax. Крім того, встановлений 2,0-літровий турбомотор на 304 к. с. та 6-ступінчаста механічна КПП від сучасної Impreza STI.

Слід зазначити, що це не перша сучасна копія Subaru Impreza 22B STI. Раніше аналогічну модель почала випускати британська компанія Prodrive, проте вона вийшла набагато дорожчою.