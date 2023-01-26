Купе Subaru Impreza 22B STI выпустили в 1998 году лимитированную серию из 400 авто. Теперь у модели появилась современная версия.

Культовая Subaru Impreza 22B STI возвращается. Знаменитое спортивное купе 90-х воссоздало японское тюнинг-ателье Cusco и будет выпускать его по заказу. Видео с авто появилось на Youtube канале компании.

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Купе Subaru Impreza 22B STI 1998 года – самая редкая и ценная модель в истории японской марки. В настоящее время стоимость таких авто составляет от 150 000 до 300 000 долларов.

Дело в том, что всего выпустили всего 400 двухдверных Subaru Impreza 22B STI. Автомобиль был создан для участия в чемпионате мира по ралли WRC, правила которого требовали наличия в авто серийной версии.

За основу взяли седан Subaru Impreza первого поколения. После переработки он точно повторяет купе – у него расширены крылья, появились обвесы и заднее антикрыло. Разве что 19-дюймовые колеса и шины новые. А вот в салоне установили современные спортивные сиденья и руль.

Тюнинг Subaru Impreza коснулся и ходовой. Возникли регулируемые пружины подвески и современные тормозные механизмы Winmax. Кроме того, установлен 2,0-литровый турбомотор на 304 л. и 6-ступенчатая механическая КПП от современной Impreza STI.

Следует отметить, что это не первая современная копия Subaru Impreza 22B STI. Ранее аналогичную модель начала выпускать британская компания Prodrive, однако она получилась гораздо дороже.