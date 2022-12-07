Старенький універсал Subaru 80-х років випуску прокачали до 862 кінських сил та зняли дуже круте відео на сонячному березі у Флориді.

Тревіс Пастрана катається по Флориді на Subaru Family Huckster з потужністю 862 кінські сили. По дорозі він отримує серйозну травму, але автомобіль не має нічого спільного з травмою для нього.

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У ролику Пастрана розганяє Family Huckster до максимальної швидкості на довгому мосту. Спідометр показує 165 миль/год (266 км/год), і реактивний літак влітає відповідно до швидкості автомобіля.

Вся ця швидкість необхідна Пастрані, щоб виконати потужний стрибок. Він покриває весь проліт мосту в повітрі. Сімейний Subaru різко приземляється. У записах під час титрів видно, що одна спроба призвела до пошкодження передньої частини авто.

Це не єдиний стрибок з мосту в Gymkhana 2022. Щоб збільшити ставку, Пастрана також стрибає через проміжок без твердої землі під ним. Крім того, є зависаючий гелікоптер, над яким можна пролетіти.

Травма Пастрани сталася в самому кінці після титрів. Він виконує стрибок із будівлі, але сильно вдаряється об землю. Він вважає, що у нього тріщина кістки тазу, а медики вважають, що є ймовірність внутрішніх пошкоджень.