Нова модель отримає чимало сучасних систем безпеки та випускатиметься виключно з варіатором CVT та повним приводом.

Subaru Impreza 2024 знаменує вихід шостого покоління компактної моделі бренду. Він дебютує на цьогорічному автосалоні в Лос-Анджелесі, що цілком доречно через прем’єру першого покоління на цьому заході в 1992 році.

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Impreza 2024 випускається в трьох комплектаціях: Base, Sport і RS. Base і Sport використовують 2,0-літровий оппозитний чотирициліндровий двигун, який виробляє 152 кінські сили і 197 Ньютон-метрів крутного моменту. Версія RS отримала чотирициліндровий 2,5-літровий оппозитний двигун, який видає 182 к.с. і 241 Нм.

Усі комплектації оснащені варіатором CVT. Версії у комплектаціях Sport і RS мають імітований 8-швидкісний режим із попередньо встановленими передавальними числами та підрульовими перемикачами за кермом. Impreza продовжує поставлятися з повним приводом.

Impreza шостого покоління доступна виключно як п’ятидверний хетчбек, тоді як для п’ятого покоління є також чотиридверний седан. Зовнішній стиль є еволюцією поточного вигляду. Решітка трохи більше, а фари мають гостру форму. Зміни ззаду більш помітні завдяки вилкоподібним заднім ліхтарям і відкритим вихлопним трубам.

Всередині більш значні зміни. Нова Impreza доступна з 11,6-дюймовим портретно-орієнтованим екраном інформаційно-розважальної системи. Він підтримує бездротові версії Apple Carplay і Android Auto. Подібно до Outback і Legacy , менші комплектації оснащені двома 7,0-дюймовими дисплеями.

Для більш захоплюючих вражень від водіння Impreza 2024 року отримала версію електронної рульової рейки з двома шестернями від WRX. У Subaru кажуть, що це призводить до кращої чутливості та більш прямого відчуття під час обертання керма.

Нова Impreza отримала покращену версію фірмової системи допомоги водієві EyeSight. Він має ширше поле огляду та може розпізнавати велосипедистів і пішоходів на перехрестях. Автомобілі з функцією виявлення сліпих зон із системою підтримки смуги руху та попередженням про перехресний рух позаду отримують автоматичну систему екстреного гальмування.

RS — це спортивне доповнення до модельного ряду Impreza. Його назва сходить до 2,5 RS 1998 року. Ця комплектація надає більш агресивного вигляду завдяки темно-сірій окантовці на решітці радіатора, бічних порогах, кришках дзеркал і 18-дюймових колесах. Світлодіодні фари і протитуманні фари стандартні для цієї комплектації. Всередині сидіння з чорної тканини з червоними підкладками. Оздоблення являє собою суміш сірого бронзового кольору та імітованих елементів з вуглецевого волокна.

Impreza 2024 року надійде в продаж у США цієї весни. Ціни будуть доступні ближче до старту продажів.