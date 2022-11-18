Новая модель получит множество современных систем безопасности и будет выпускаться исключительно с вариатором CVT и полным приводом.

Subaru Impreza 2024 года знаменует выход шестого поколения компактной модели бренда. Он дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе, что вполне уместно из-за премьеры первого поколения на этом мероприятии в 1992 году.

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Impreza 2024 года выпускается в трех комплектациях: Base, Sport и RS. Base и Sport используют 2,0-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель, производящий 152 лошадиные силы и 197 Ньютон-метров крутящего момента. Версия RS получила четырехцилиндровый 2,5-литровый оппозитный двигатель, выдающий 182 л.с. и 241 Нм.

Все комплектации оборудованы вариатором CVT. Версии в комплектациях Sport и RS имеют имитированный 8-скоростной режим с предварительно установленными передаточными числами и подрулевыми переключателями за рулем. Impreza продолжает поставляться с полным приводом.

Impreza шестого поколения доступна исключительно как пятидверный хэтчбек, тогда как для пятого поколения также четырехдверный седан. Внешний стиль есть эволюция текущего вида. Решетка немного больше, а фары имеют острую форму. Изменения сзади более заметны благодаря вилкообразным задним фонарям и открытым выхлопным трубам.

Внутри более существенные конфигурации. Новая Impreza доступна с 11,6-дюймовым портретно-ориентированным экраном информационно развлекательной системы. Он поддерживает беспроводные версии Apple Carplay и Android Auto. Подобно Outback и Legacy, меньшие комплектации оснащены двумя 7,0-дюймовыми дисплеями.

Для более увлекательных впечатлений от вождения Impreza 2024 года получила версию электронного рулевого рельса с двумя шестернями от WRX. В Subaru говорят, что это приводит к лучшей чувствительности и более прямому ощущению при вращении руля.

Новая Impreza получила улучшенную версию фирменной системы помощи водителю EyeSight. Он имеет более широкое поле обзора и может распознавать велосипедистов и пешеходов на перекрестках. Автомобили с функцией обнаружения слепых зон с системой поддержки полосы движения и предупреждением о перекрестном движении сзади получают автоматическую систему экстренного торможения.

RS – это спортивное дополнение к модельному ряду Impreza. Его название восходит к 2,5RS 1998 года. Эта комплектация придает более агрессивный вид благодаря темно-серой окантовке на решетке радиатора, боковым порогам, крышкам зеркал и 18-дюймовым колесам. Светодиодные и противотуманные фары стандартны для этой комплектации. Внутри сиденья из черной ткани с красными подкладками. Отделка представляет собой смесь серого бронзового цвета и имитированных элементов из углеродного волокна.

Impreza 2024 поступит в продажу в США этой весной. Цены будут доступны ближе к старту продаж.