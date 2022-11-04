Subaru розголосила деяку інформацію про хетчбек Impreza 2024 року перед дебютом на автосалоні в Лос-Анджелесі. Машину обіцяють показати 17 листопада.

Subaru оголосила, що представить нову Impreza 2024 року на автосалоні в Лос-Анджелесі цього року. Автовиробник також випустив єдине тизерне зображення нової моделі, яке, на жаль, дуже мало розкриває новий автомобіль.

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Тизерне зображення демонструє лише верхню частину силуету Impreza, демонструючи дизайн хетчбека. В даний час Subaru також пропонує його як седан. Це важко сказати на фото, але здається, ніби нова Impreza виглядатиме динамічніше, ніж поточний автомобіль. З огляду на те, що споживачі стікаються до кросоверів і позашляховиків, Impreza із збільшеним кліренсом здається можливою, але це також може бути трюк камери. Освітлення зображення в Photoshop не виявило додаткових деталей.

Деякі з єдиних видимих частин Impreza — це капот і лінії кузова передньої стійки, які виглядають схожими на нинішній автомобіль. На фото також видно невеликий спойлер на даху, що виступає над склом люка. Тизерного зображення інтер’єру немає, але автомобіль може отримати цифровий дисплей водія, новий екран інформаційно-розважальної системи, оновлений дизайн приладової панелі та новітні технологічні зручності. Він також повинен бути оснащений обладнанням безпеки, таким як система EyeSight від Subaru.

Повний привід має бути стандартним для нової Impreza, але незрозуміло, чи Subaru внесе якісь значні зміни в трансмісію. Поточний автомобіль має під капотом 2,0-літровий оппозитний чотирициліндровий двигун, який видає 152 кінські сили і крутний момент 196 Нм. Це вже типово для сегмента Impreza, і поліпшення було б доречним. Однак нам доведеться зачекати до LA Auto Show, щоб дізнатися про нові двигуни чи потужності.

Актуальна Impreza п'ятого покоління надійшла в продаж 2017 модельного року. Того року продажі досягли піку в трохи більше 86 000 одиниць, але в 2020 році вони впали майже вдвічі. У 2021 році вони знову впали. Повний рестайлінг всередині та зовні міг би оживити модель в очах споживачів, але вони продовжують стікатися до більших кросоверів і позашляховиків, незважаючи на це.