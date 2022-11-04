Subaru огласила некоторую информацию о хэтчбеке Impreza 2024 перед дебютом на автосалоне в Лос-Анджелесе. Машину обещают показать 17 ноября.

Subaru объявила, что представит новую Impreza 2024 на автосалоне в Лос-Анджелесе в этом году. Автопроизводитель также выпустил единственное тизерное изображение новой модели, которое, к сожалению, очень мало раскрывает новый автомобиль.

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Тизерное изображение показывает только верхнюю часть силуэта Impreza, показывая дизайн хэтчбека. В настоящее время Subaru также предлагает его в качестве седана. Это трудно сказать по фото, но кажется, будто новая Impreza будет выглядеть более динамично, чем текущий автомобиль. Учитывая, что потребители склоняются к кроссоверам и внедорожникам, Impreza с увеличенным клиренсом кажется возможной, но это также может быть трюк камеры. Освещение изображения в Photoshop не обнаружило дополнительные детали.

Некоторые из единственных видимых частей Impreza – это капот и линии кузова передней стойки, которые выглядят похожими на нынешний автомобиль. На фото также виден небольшой спойлер на крыше, выступающий над стеклом люка. Тизерного изображения интерьера нет, но автомобиль может получить цифровой водительский дисплей, новый экран информационно-развлекательной системы, обновленный дизайн приборной панели и новейшие технологические удобства. Он также должен быть оборудован оборудованием безопасности, таким как система EyeSight от Subaru.

Полный привод должен быть стандартным для новой Impreza, но непонятно, внесет ли Subaru какие-то значительные изменения в трансмиссию. Текущий автомобиль имеет под капотом 2,0-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель, выдающий 152 лошадиные силы и крутящий момент 196 Нм. Это уже типично для сегмента Impreza, и улучшение было бы уместным. Однако нам придется подождать LA Auto Show, чтобы узнать о новых двигателях или мощностях.

Актуальная Impreza пятого поколения поступила в продажу в 2017 модельном году. В том году продажи достигли пика в чуть более 86 000 единиц, но в 2020 году они упали почти вдвое. В 2021 году они снова упали. Полный рестайлинг внутри и снаружи мог бы оживить модель в глазах потребителей, но они продолжают склоняться к большим кроссоверам и внедорожникам, несмотря на это.