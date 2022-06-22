Всего будет выпущено 25 экземпляров легенды прошлых лет. Цена каждого экземпляра более полумиллиона долларов и почти все машины уже проданы.

Речь идет о Subaru Impreza 22B STi 1998 года – дорожной версии раллийного болида девяностых. Правда, в производство авто пойдет под названием Prodrive P25, а производить его будет британская компания Prodrive.

Читайте также: Subaru пожертвовала миллион евро для Украины

Рестомод Prodrive P25 выглядит почти так же, как оригинальное купе Subaru Impreza 22B STi. Правда, многие внешние кузовные панели заменены на углепластиковые, а техническая начинка полностью новая. Полноценная премьера Prodrive P25 состоится 23 июня в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания), но уже сейчас можно посмотреть первые официальные фотографии рестомода и ознакомиться с его ключевыми характеристиками.

Снаружи Prodrive P25 едва отличим от купе Subaru Impreza 22B STi образца 1998 года (таких было сделано всего 424 экземпляра). У оригинала число 22 в обозначении указывало на 2,2-литровый 4-цилиндровый наддувной оппозитник мощностью 280 л.с. У рестомода мощность будет значительно больше.

За основу рестомода Prodrive P25 будут браться не дорогие экземпляры Impreza 22B STi, а более массовые купе поколения GC8, которые не жалко пустить на распил. От донора, по сути, остается только несущий остов кузова, а крыша, крылья, капот, крышка багажника, пороги, бамперы и корпуса зеркал изготовлены заново из углепластика.

Благодаря углепластику и установке литий-ионного аккумулятора вместо свинцово-кислотного спорткара “похудел” более чем на полцентнера: снаряженная масса – менее 1200 кг. Двигатель рестомода изготовлен на современном 2,5-литровом блоке Subaru: установлены новые гильзы, поршни, шатуны, механизм газораспределения, высокопроизводительный турбокомпрессор Garrett с интеркулером, выпускная система Akrapovic из нержавеющей стали и титана. Заявленная отдача – более 400 л.с. и 600 Нм. Коробка передач – 6-ступенчатая, с подрулевыми лепестками переключения передач, заявленная скорость переключений – 80 мс.

Кроме того, в распоряжении водителя имеется ручной тормоз гидравлический с высоким рычагом в раллийном стиле, размыкающий при срабатывании межосевой дифференциал. Межколесные дифференциалы самоблокируются. До 100 км/ч. Prodrive P25 разгоняется за 3,5 с.

Первые экземпляры Prodrive P25 будут отгружены клиентам до конца текущего года, цена рестомода – от 563 тысяч долларов.