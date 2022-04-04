Японский автопроизводитель поддержал украинцев в эти трудные времена.

Корпорация Subaru пожертвовала 1 000 000 евро на гуманитарную поддержку людей в Украине и украинцам, вынужденным покинуть свои дома.

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Корпорация Subaru крайне обеспокоена безопасностью людей, жизнь которых была изуродована военной ситуацией в Украине.

Subaru жертвует один миллион евро УВКБ ООН, Агентству ООН по делам беженцев, в качестве гуманитарной помощи для людей Украины, оказавшихся в тяжелых условиях из-за кризиса.