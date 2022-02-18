А батарейному кроссоверу Ford Mach-E удалось сбросить с трона Tesla Model 3 в категории электрических 4х4.

В ежегодном рейтинге экспертной организации Consumer Reports произошло много изменений – последние не стали первыми, но в топ-10 появились новые бренды и выбыли другие.

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Consumer Reports оценивает первоначальную стоимость автомобиля, отзывы владельцев и собственные испытания, учитывая качество работы ассистирующих систем. Из прошлогоднего списка топ-10 в новый перешли несколько моделей.

Удержались в топ-10 с прошлого года:

Kia Telluride: трехрядный среднеразмерный внедорожник;

Honda Ridgeline: компактный пикап;

Lexus RX/RX: роскошный гибридный внедорожник среднего размера;

Toyota Prius/Prius Prime: гибрид, попадающий в список Consumer Reports девятнадцатый год;

Subaru Forester: компактный внедорожник, который уже в девятый раз оказывается в топ-10.

Новые имена в Consumer Reports топ-10:

Ford Mustang Mach-E: компактный электрический кроссовер;

Honda Accord/Accord: гибридный семейный седан;

Nissan Sentra: компактный седан;

Nissan Rogue Sport: субкомпактный кроссовер;

Toyota RAV4 Prime: компактный гибридный кроссовер.

Помимо этого списка Consumer Reports также отметил автомобили, которые выделяют наименьшее количество парниковых газов и других загрязняющих веществ. В нем значатся: Ford Mustang Mach-E, Honda Accord, Nissan Sentra, Toyota Prius/Prius Prime и Toyota RAV4 Prime – каждая модель возглавляет свою категорию. При этом новичку Mach-E удалось сбросить с пьедестала долгожителя Tesla Model 3 и забрать титул "лучший электрический выбор" от Consumer Reports. Инфографика: лучшие и худшие (желтые) автомобильные бренды в 2022 году, по оценке Consumer Reports