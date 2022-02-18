А батарейному кросоверу Ford Mach-E вдалось скинути з трону Tesla Model 3 в категорії електричних 4х4.

У щорічному рейтингу експертної організації Consumer Reports відбулись багато змін – останні не стали першими, але у топ-10 з’явились нові бренди й вибули інші.

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Consumer Reports оцінює початкову вартість автомобіля, відгуки власників та власні випробування, враховуючи і якість роботи асистуючих систем. З торішнього списку топ-10 до нового перейшли кілька моделей.

Втримались у топ-10 з минулого року:

Kia Telluride: трирядний середньорозмірний позашляховик;

Honda Ridgeline: компактний пікап;

Lexus RX/RX: розкішний гібридний позашляховик середнього розміру;

Toyota Prius/Prius Prime: гібрид, що потрапляє до списку Consumer Reports дев’ятнадцятий рік поспіль;

Subaru Forester: компактний позашляховик, який вже дев'ятий раз поспіль опиняється у топ-10.

Нові імена у Consumer Reports топ-10:

Ford Mustang Mach-E: компактний електричний кросовер;

Honda Accord/Accord: гібридний сімейний седан;

Nissan Sentra: компактний седан;

Nissan Rogue Sport: субкомпактний кросовер;

Toyota RAV4 Prime: компактний гібридний кросовер.

Крім цього списку, Consumer Reports також відзначив автомобілі, які виділяють найменшу кількість парникових газів та інших забруднюючих речовин. У ньому значаться: Ford Mustang Mach-E, Honda Accord, Nissan Sentra, Toyota Prius/Prius Prime та Toyota RAV4 Prime – кожна модель очолює свою категорію. При цьому новачку Mach-E вдалось скинути з п’єдесталу довгожителя Tesla Model 3 й забрати титул “кращий електричний вибір” від Consumer Reports.

Інфографіка: кращі та гірші (жовтим) автомобільні бренди у 2022 році, за оцінкою Consumer Reports