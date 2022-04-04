Японський автовиробник підтримав українців у ці скрутні часи.

Корпорація Subaru пожертвувала 1 000 000 євро на гуманітарну підтримку людей в Україні та українцям, що були змушені покинути свої домівки.

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Корпорація Subaru вкрай стурбована безпекою людей, життя яких було понівечено воєнною ситуацією в Україні.

Subaru жертвує один мільйон євро УВКБ ООН, Агентству ООН у справах біженців, в якості гуманітарної допомоги для людей України, які опинилися у важких умовах через кризу.