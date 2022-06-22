Всього буде випущено 25 екземплярів легенди минулих років. Ціна кожного екземпляру більша за пів мільйона доларів. Попри це, майже всі машини вже продані.

Мова йде про Subaru Impreza 22B STi 1998 року – дорожню версію ралійного боліду дев’яностих. Щоправда, у виробництво авто піде під назвою Prodrive P25, а виробляти його буде британська компанія Prodrive.

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Рестомод Prodrive P25 виглядає майже так само, як оригінальне купе Subaru Impreza 22B STi. Щоправда, багато зовнішніх кузовних панелі замінено на вуглепластикові, а технічна начинка повністю нова. Повноцінна прем’єра Prodrive P25 відбудеться 23 червня у рамках Фестивалю швидкості в Гудвуді (Великобританія), але вже зараз можна поглянути на перші офіційні фотографії рестомоду та ознайомитись з його ключовими характеристиками.

Зовні Prodrive P25 ледве відрізнимо від купе Subaru Impreza 22B STi зразка 1998 року (таких було зроблено всього 424 екземпляри). У оригінала число 22 в позначенні вказувало на 2,2-літровий 4-циліндровий надувний опозитник потужністю 280 к.с. У рестомоду потужність буде значно більшою.

За основу рестомоду Prodrive P25 братимуться не дорогі екземпляри Impreza 22B STi, а більш масові купе покоління GC8, які не шкода пустити на розпил. Від донора, по суті, залишається тільки несучий кістяк кузова, а дах, крила, капот, кришка багажника, пороги, бампери та корпуси дзеркал виготовлені наново з вуглепластику.

Завдяки вуглепластику та установці літій-іонного акумулятора замість свинцево-кислотного спорткар «схуд» більш ніж на пів центнера: споряджена маса – менше 1200 кг. Двигун рестомоду виготовлений на сучасному 2,5-літровому блоці Subaru: встановлені нові гільзи, поршні, шатуни, механізм газорозподілу, високопродуктивний турбокомпресор Garrett з інтеркулером, випускна система Akrapovic з нержавіючої сталі та титану. Заявлена віддача – понад 400 к.с. та 600 Нм. Коробка передач — 6-ступінчаста, з підрульовими пелюстками перемикання передач, заявлена швидкість перемикань — 80 мс.

Крім того, у розпорядженні водія є гідравлічне ручне гальмо з високим важелем у ралійному стилі, що розмикає при спрацьовуванні міжосьовий диференціал. Міжколісні диференціали — самоблоковані. До 100 км/год Prodrive P25 розганяється за 3,5 с.

Перші екземпляри Prodrive P25 будуть відвантажені клієнтам до кінця поточного року, ціна рестомоду – від 563 тисяч доларів.