Старый универсал Subaru 80-х годов выпуска прокачали до 862 лошадиных сил и сняли очень крутое видео на солнечном берегу во Флориде.

Тревис Пастранна катается по Флориде на Subaru Family Huckster с мощностью 862 лошадиные силы. По дороге он получает серьезную травму, но автомобиль не имеет ничего общего с его травмой.

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В ролике Пастрана разгоняет Family Huckster до максимальной скорости на длинном мосту. Спидометр показывает 165 миль/час (266 км/ч) и реактивный самолет влетает в соответствии со скоростью автомобиля.

Вся эта скорость необходима Пастране, чтобы выполнить мощный скачок. Он покрывает весь пролет моста в воздухе. Семейный Subaru резко приземляется. В записях во время титров видно, что одна попытка привела к повреждению передней части авто.

Это не единственный скачок с моста в Gymkhana 2022. Чтобы увеличить ставку, Пастрана также прыгает через промежуток без твердой земли под ним. Кроме того, есть зависающий вертолет, над которым можно пролететь.

Травма Пастраны произошла в самом конце после титров. Он выполняет скачок из здания, но сильно ударяется о землю. Он считает, что у него трещина кости таза, а медики считают, что есть вероятность внутренних повреждений.