Оригинальную двухдверную Impreza, подготовленную к соревнованиям, выставят на аукцион. По прогнозам цена лота составит как минимум 400-450 тысяч долларов.

Аукционный дом Silverstone выставит на продажу один из самых известных автомобилей мирового чемпионата по ралли – Subaru Impreza S5 WRC 1998 года. На этой машине выступал Колин Макрей, но уже больше 20 лет она находится в частном владении.

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Покупатель получит подготовленный к европейским соревнованиям автомобиль с откапитанными трансмиссией и двигателем, но за это придется выложить 400-450 тысяч долларов.

По-настоящему знаковый для мирового чемпионата по ралли автомобиль будет выставлен на торги Race Retro Classic и Competition Car Sale 2023 года аукционного дома Silverstone в конце февраля. Это легендарная Subaru Impreza S5 WRC 1998 года с регистрационным номером «P2 WRC».

Двухдверка на шасси №3 была построена в ралли Монте-Карло в 1997 году. На ней выступали Колин Макрей и Ники Грист. После серьезной аварии в дебютной гонке кузов «Импрезы» поставили на шасси Prodrive №21. И в таком виде она не раз побеждала в европейских чемпионатах 1999—2000 годов.

Последние семь лет автомобиль обслуживается в мастерской EJM Preparations из Альчестера, Англия. До того, как Impreza попала к нынешнему владельцу, ей поменяли расположение руля с левого на правое, чтобы было удобнее гонять по ирландским ралли-стейджам.

Кроме того, недавно машине перебрали двигатель и трансмиссию, что вместе с ее исторической значимостью сказалось на цене. По предварительным оценкам аукционистов, Impreza может уйти за 400-450 тысяч долларов, но цена может быть и выше.