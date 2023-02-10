В ближайшие несколько лет Subaru представит несколько электромобилей. Скорее всего, они будут иметь общую платформу с электричками от Toyota.

В последнем квартале 2022 года операционная прибыль Subaru увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и компания готова перейти к разработке электромобилей для США.

Читайте также: Subaru Impreza Колина Макрея продают за полмиллиона долларов

Subaru объявила о планах увеличить количество своих электрифицированных автомобилей и внедорожников для рынка США с несколькими предложениями электромобилей, которые появятся уже в 2025 году.

Это не удивительно, если следить за Subaru и его стратегическим партнером Toyota. Оба медленно внедряли электромобили, и Toyota недавно объявила, что наконец-то также меняет свои приоритеты. Работая вместе в будущем, оба японских автопроизводителя могут легче наращивать производство электромобилей. Единственный электромобиль Subaru, кроссовер Solterra, ездит на той же платформе, что и Toyota bZ4x.

Во время недавнего квартального объявления о прибылях Subaru старший вице-президент по корпоративному планированию автопроизводителя Томоаки Эмори поделился через Automotive News: «Когда мы смотрим на ситуацию на рынке США, нам нужно будет предложить несколько моделей в нашей линейке электромобилей. Мы перенесли свой вес на это в разработке».

Затем вице-президент добавил, что на США приходится 75 процентов общих мировых продаж Subaru. Для того чтобы двигаться вперед, следуя тенденциям рынка США, правовым и экологическим ожиданиям и нормам, необходима стратегия электрификации.

Приблизительно с середины 2020-х Subaru планирует начать производство собственных электромобилей вместе с автомобилями из ДВС. Однако к 2027 году автопроизводитель будет иметь собственную сборочную линию для электромобилей в Японии. Однако, похоже, компания все еще не намерена производить электромобили в США, но это тоже может измениться в будущем.

Все это происходит на фоне положительных новостей японского автопроизводителя, связанных с увеличением производства и ростом продаж автомобилей. На самом деле Subaru объявила, что ее операционная прибыль выросла в четыре раза в последнем квартале 2022 года до колоссальных 103,2 миллиарда иен (782,6 миллиона долларов) с 22,7 миллиарда иен (172,1 миллиона долларов) за последние три месяца 2021 года. .

Теперь, когда мы исходим из глобальной пандемии, дефицит чипов, похоже, уменьшился, а общие беспокойства по поводу цепочек поставок начинают ослабевать, Subaru ожидает, что значительный рост продаж будет продолжаться. В 2022 году японский автомобильный бренд продал около 550 000 автомобилей в США и планирует продать от 600 000 до 630 000 в 2023 году.