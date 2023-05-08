Вони багаторазові, зроблені з обрізків подушок безпеки.

Прагнучи скоротити відходи в процесі виробництва, Subaru співпрацює з японським постачальником, щоб виготовити багаторазові сумки для покупок із тканини подушок безпеки. Мішки виготовлені із зайвого матеріалу, який зазвичай викидають на виробництві подушок безпеки.

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Постачальником, про який йде мова, є компанія Toyoda Gosei, яка фактично є частиною Toyota Group. Компанія існує з 1949 року та виробляє амортизатори, компоненти паливних баків, світлодіоди, приладові панелі та консолі на додаток до подушок безпеки.

Подушки безпеки сплетені зі спеціального нейлону, який має бути вогнестійким і непроникним для газів. Вони також розроблені, щоб служити довго, оскільки повинні залишатися функціональними через багато циклів нагрівання в салоні автомобіля роками, можливо, десятиліттями. Якщо ви коли-небудь залишали звичайну поліпропіленову сумку для покупок у розігрітій машині надовго, і вона розпадалася у ваших руках, розкидаючи всюди пластиковий пил, ви знаєте, що ці так звані еко-сумки насправді не такі екологічні.

Завдяки своєму м’якому матеріалу подушки безпеки можуть складатися в дуже компактний квадрат, а також постачаються з еластичною стрічкою, яка утримує складений квадрат.

Сумки білі, але мають сині смуги фірмової марки Subaru або рожево-червоні смуги бренду STI Performance. Вони також розроблені таким чином, щоб мати достатньо великий отвір для стандартної ванни з японським кипарисом і рушника онсен – двох предметів, необхідних під час відвідування одного з численних гарячих джерел країни.

Нагадаємо, що на початку цього року Toyoda Gosei оголосила про співпрацю з Asics для виготовлення кросівок із тканини подушок безпеки.

Сумка Subaru коштує ¥2500 ($18,62 USD), але поки що вона доступна лише в Японії.