Они многоразовые, сделаны из обрезков подушек безопасности.

Стремясь сократить отходы в процессе производства, Subaru сотрудничает с японским поставщиком, чтобы изготовить многоразовые сумки для покупок из ткани подушек безопасности. Мешки изготовлены из лишнего материала, обычно выбрасываемого на производстве подушек безопасности.

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Поставщиком, о котором идет речь, является компания Toyoda Gosei, фактически являющаяся частью Toyota Group. Компания существует с 1949 года и производит амортизаторы, компоненты топливных баков, светодиоды, панели приборов и консоли в дополнение к подушкам безопасности.

Подушки безопасности сплетены из специального нейлона, который должен быть огнестойким и непроницаемым для газов. Они также разработаны, чтобы служить долго, поскольку должны оставаться функциональными из-за многих циклов нагревания в салоне автомобиля годами, возможно, десятилетиями. Если вы когда-нибудь оставляли обычную полипропиленовую сумку для покупок в разогретой машине надолго, и она распадалась в ваших руках, разбрасывая повсюду пластиковую пыль, вы знаете, что эти так называемые эко-сумки на самом деле не так экологичны.

Благодаря своему мягкому материалу подушки безопасности могут складываться в очень компактный квадрат, а также поставляются с эластичной лентой, удерживающей сложенный квадрат.

Сумки белые, но имеют синие полосы фирменной марки Subaru или розовато-красные полосы бренда STI Performance. Они также разработаны таким образом, чтобы иметь достаточно большое отверстие для стандартной ванны с японским кипарисом и полотенце онсен – двух предметов, необходимых при посещении одного из многочисленных горячих источников страны.

Напомним, что В начале этого года Toyoda Gosei объявила о сотрудничестве с Asics для изготовления кроссовок из ткани подушек безопасности.

Сумка Subaru стоит ¥2500 ($18,62 USD), но пока она доступна только в Японии.