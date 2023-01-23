Проект «устойчивых кроссовок» был создан в сотрудничестве с Toyoda Gosei, членом Toyota Group.

Toyoda Gosei, входящая в состав Toyota Group, – мировой лидер в производстве ткани для подушек безопасности. Они известны своей долговечностью, крепостью и безопасностью. Asics известна производством высококачественной спортивной обуви. Вместе они объединили свой опыт, чтобы создать кроссовки, которые не только выглядят стильно, но обеспечивают оптимальный комфорт и защиту для владельца.

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Новые «устойчивые кроссовки» имеют верх из ткани, из которой производятся автомобильные подушки безопасности. Ткань подушки безопасности прочна и легка, способна выдерживать требования ежедневного ношения. Этот материал также делает обувь легкой для ношения и передвижения.

Подошва обуви изготовлена из кожи руля, также переработанной из лишних материалов, используемых в производстве. Известная своим сцеплением и долговечностью, кожа также водостойкая, что делает ее идеальной для влажных или скользких условий.

Следует отметить, что остатки ткани от подушек безопасности и кожи руля трудно переработать. Toyoda Gosei превращает эти материалы в сумки, футляры для ручек и другие продукты под брендом Re-S eco.

Новые кроссовки от Toyoda Gosei и Asics направлены на изменение правил игры в мире спортивной обуви. Его можно будет приобрести с 26 января 2023 года.