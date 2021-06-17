Нова модель під назвою ION F вже доступна для купівлі в онлайн-крамницях Puma та Ferrari.

Нові кросівки ION F від Puma та Ferrari доступні у двох кольорах: чорному та червоному.

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Аеродинамічний кузов спортивного автомобіля Ferrari SF90 надихнула дизайнерів на особливий дизайн взуття, зі світловідбиваючою панеллю ззаду та сітчастою вставкою на п’яті, яка нагадує про динамічний передній спойлер SF90.

Кросівки ION F унісекс мають трикотажну конструкцію шкарпетки та преміальний магнітний замок із технічною стрічкою. Це спортивне взуття з “гоночним відчуттям”. Гарцюючий кінь гордо розміщений на передній частині кросівки, тоді як логотип Puma розміщений на задній.

Як пояснюється на веб-сайті Puma, кросівки мають на меті підкреслити зв'язок між вибором одягу, автомобілів та дизайну кузова. Він натхненний зв’язком між вигинами автомобілів Ferrari та анатомією людини.

Пара кросівок ION F від Puma та Ferrari коштує 410 євро – це 13 385 гривень за поточним курсом обміну.

Фото: кросівки Puma ION F / Puma