Новая модель под названием ION F уже доступна для покупки в онлайн-магазинах Puma и Ferrari.

Новые кроссовки ION F от Puma и Ferrari доступны в двух цветах: черном и красном.

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Аэродинамический кузов спортивного автомобиля Ferrari SF90 вдохновил дизайнеров на особый дизайн обуви, со светоотражающей панелью сзади и сетчатой вставкой на пятке, которая напоминает о динамичном переднем спойлере SF90.

Кроссовки ION F унисекс имеют трикотажную конструкцию носка и премиальный магнитный замок с технической лентой. Это спортивная обувь с “гоночным ощущением”. Гарцующая лошадь гордо размещена на передней части кроссовок, тогда как логотип Puma размещен на задней.

Как поясняется на веб-сайте Puma, у кроссовок цель подчеркнуть связь между выбором одежды, автомобилей и дизайна кузова. Он вдохновлен связью между изгибами автомобилей Ferrari и анатомией человека.

Пара кроссовок ION F от Puma и Ferrari стоит 410 евро – это 13 385 гривен по текущему курсу обмена.

Фото: кроссовки Puma ION F / Puma